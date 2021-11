Bonus terme, il sito va in tilt. Le richieste sono troppe

08 novembre 2021 a

La piattaforma padigitale.invitalia.it dedicata alla prenotazione del bonus terme è stata sospesa per motivi tecnici, dovuti all’alto numero di accessi registrati fin dall’avvio della sua attività. Lo annuncia in una nota Invitalia annunciando che il servizio di prenotazione riprenderà martedì 9. La piattaforma era, come noto, spiega ancora Invitalia, «destinata esclusivamente agli enti termali (circa 500 in tutto) e, quindi, progettata e testata su questi numeri considerando anche un numero fino a dieci volte maggiore di utenti concorrenti.

Immediatamente i tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare la piattaforma e garantire il regolare accesso agli enti termali che possono effettuare le prenotazioni. Al tempo stesso saranno effettuati tutti i controlli necessari per verificare la validità delle richieste». L’accesso alla piattaforma è stato pertanto sospeso fino a martedì 9 novembre, alle 12 conclude Invitalia raccomandando ai cittadini di non tentare l’accesso al sito che resta riservato ai soli enti termali accreditati.

