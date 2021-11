Scossa di terremoto in Calabria, epicentro nello Stretto di Messina

Giada Oricchio 07 novembre 2021 a

Un terremoto di magnitudo 2.9 e profondità 8 km ha scosso questa mattina alle 10:52 e 4 secondi, la zona di Reggio Calabria. Il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come scossa “molto leggera” e descritta così “generalmente non avvertita, ma registrata dai sismografi”. In questo caso non è così perché molti abitanti dell’area intorno allo Stretto di Messina, hanno segnalato il terremoto nell’app “Rilevatore Terremoto” e hanno commentato su Twitter di aver sentito la terra tremare seppur per poco tempo, alcuni hanno messo in correlazione l’evento con il caldi anomalo (27°) di questi giorni.

La scossa di magnitudo 2.9 si è prodotta a 8.0 km di profondità con epicentro nello Stretto di Messina, appena al largo del porto di Reggio Calabria e quindi del centro cittadino nella stessa zona in cui si era verificato l’epicentro del grande terremoto del 1908.

