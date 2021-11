Milano, no green pass bloccato dalla polizia chiede aiuto al 112. Il video sconvolgente

07 novembre 2021 a

Il no green pass bloccato dalla polizia chiama il 112 per farsi liberare. La scena ripresa in un filmato durante la manifestazione a Milano è diventata virale sul web: "Da notare - scrivono gli utenti sui social - lo stupore dell'acuto manifestante all'idea che la polizia non arriverà a liberarlo dalla polizia".

Il manifestante chiama le forze dell'ordine per essere liberato ma quando spiega cosa sta accadendo veramente la linea cade. "Proverò a richiamare" denuncia il ragazzo senza rendersi conto però che la polizia non arriverà a liberarlo dalla polizia stessa.

I no green pass sono tornati di nuovo ad agitare le piazze, senza mascherine, tra grida, spintoni ai giornalisti e tensioni con le forze dell'ordine. A Milano e Trieste rieccoli i cortei contro il certificato verde e in entrambe le città i manifestanti non rispettano i limiti imposti dalle questure: a Trieste, hanno protestato in circa 8000 e si sono registrati scontri nei pressi di piazza Unità, dove i manifestanti hanno cercato di entrare nonostante le transenne e la presenza di polizia e carabinieri.

A Milano erano 4000 i partecipanti al corteo che, giunto all'altezza di Porta Romana, si è sciolto: mentre circa 700 persone hanno proseguito lungo il percorso stabilito dalla questura, gli altri si sono mossi verso la Darsena e hanno bloccato il traffico urlando slogan.

Le proteste sono andate avanti per ore, tra cori che inneggiavano alla "libertà", lanci di bottiglie e insulti a sindaci, istituzioni, agenti e giornalisti. Diversi i fermi da parte delle forze dell'ordine. Intanto, sul fronte epidemiologico, i contagi sono cresciuti e nuovi focolai sono scoppiati proprio a seguito di alcune manifestazioni "no-pass".

