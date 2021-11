Covid, Gianni Rezza mette già le mani avanti: evitata la grande ondata grazie ai vaccini

06 novembre 2021 a

Resta stabile il numero dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, paese in cui resta "elevata" l'efficacia vaccinale. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 6.764 i nuovi casi di coronavirus (ieri sono stati 6.764). Il tasso di positività, con 491.962 tamponi molecolari e antigenici effettuati, è all'1,37%, in leggero aumento rispetto all'1,2% di ieri. Il Covid fa comunque ancora paura nonostante l'Italia, forte della robusta campagna vaccinale, sia in una situazione migliore della maggior parte dei paesi europei. "La campagna vaccinale è andata bene", ha spiegato Giovanni Rezza, direttore generale del Ministero della Salute, intervenendo al Festival della Scienza medica, a Bologna e ricordando come l'Italia sia "andata meglio della Germania", in termini di inoculazioni di dosi e ha specificato che "l'efficacia si è dimostrata piuttosto elevata".

Dato confermato dal report dell'Istituto superiore di sanità, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei ricoveri (91%), la terapia intensiva (95%), i decessi (91%) con variante delta prevalente. "I vaccini ci consentono di guardare in maniera positiva quello che sta accadendo", ha assicurato Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, guardando al boom di contagi in alcuni paesi europei come Germania e Regno Unito. Sembra infatti che l'Italia stia evitando "la grande ondata", quella che "avrebbe saturato gli ospedali, li avrebbe congestionati e avrebbe fatto casi e molti morti, non solo a causa del Covid direttamente", come confermato da Rezza: il merito va a vaccini, ovviamente, e alle misure di prevenzione. "L'introduzione del Green pass - ha ribadito - non ha annullato il rischio di trasmissione, ma lo ha ridotto e ha l'obiettivo di cercare di riaprire le attività e diminuire il rischio che si manifestino i focolai all'interno di queste strutture".

