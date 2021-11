Tg1, Giuseppe Carboni è sotto tiro. Guerra intestina in Rai

Gianfranco Ferroni 05 novembre 2021 a

a

a

Proprio quando si attendono le nomine Rai, arriva l’ennesimo attacco al direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, accusato dal comitato di redazione di essere debole nei confronti dei vertici del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero del nuovo numero uno Carlo Fuortes. Nel documento che contesta l’operato di Carboni si legge: «Abbiamo perso le rubriche, l’edizione lunga della notte e quella delle 6.30 che, inoltre, ha comportato anche la perduta di Unomattina di una mezz’ora a favore di RaiNews24. Non sappiamo cosa ne sarà della nostra presenza su Internet. Lo ribadiamo ancora una volta: il Tg1 è l’ammiraglia dell’informazione in Rai per storia, audience e autorevolezza e richiede spazi, mezzi e risorse adatti al compito. Per il completo rilancio della testata è necessario aggiungere e non togliere. E qualunque innovazione nell’organizzazione dell’informazione va fatta avendo come perno il Tg1». Sembra chiara la richiesta di avere come successore di Carboni un giornalista già presente nel Tg1...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.