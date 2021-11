Gigi D'Alessio rischia 4 anni di carcere, la richiesta del pm al processo per frode fiscale

05 novembre 2021 a

La sentenza è attesa per la prossima udienza del processo fissata il 9 novembre e la richiesta del pm è piuttosto pesante. La Procura di Roma, infatti, ha chiesto quattro anni di reclusione per il cantante Gigi D'Alessio accusato di reati fiscali insieme ad altre quattro persone tra cui un socio e tre avvocati, per cui il pm ha chiesto due anni di carcere.

La vicenda riguarda un'indagine del 2018, che verteva su un'ipotesi di evasione delle imposte da parte di D'Alessio per circa 1,7 milioni di euro. Secondo l'accusa, il cantante nel 2019 non avrebbe dichiarato utili per diversi milioni di euro.

Gli imputati avrebbero reso "un'infedele dichiarazione fiscale delle imposte dirette e dell'Iva per l' anno d'imposta 2010, omettendo di indicare elementi attivi di reddito per 6.040.555 euro, evadendo l' Ires per 997.581 euro e l'Iva per 770". Il cantante ha sempre ribadito la sua totale estraneità ai fatti, dicendosi fiducioso nella giustizia.

Tra pochi giorni la parola fine su una vicenda relativa a undici anni fa.

