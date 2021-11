Emergenza no vax, a Padova tornano gli infermieri in pensione

02 novembre 2021 a

a

a

A Padova è emergenza no vax. Nell'azienda ospedaliera universitaria sono tanti gli operatori sanitari sospesi dal servizio perché non vaccinati. Finora il provvedimento ha riguardato ben 145 operatori sanitari, tra medici e infermieri.

Stato di emergenza, perché il governo non può prorogarlo fino a marzo

Per questo i dirigenti dell'azienda stanno fronteggiando la carenza di personale attraverso l'assunzione di personale in pensione. E, prima della fine dell'anno, due infermiere in pensione saranno reintegrate in servizio percependo un rimborso di 30 euro all'ora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.