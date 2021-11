Stasera Italia, "divieto tardivo". Claudia Fusani sul blocco delle manifestazioni a Trieste: serviva agire prima

01 novembre 2021 a

Il sindaco e il prefetto di Trieste hanno annunciato che fino al prossimo 31 dicembre non sarà possibile scendere in strada per qualsiasi tipo di manifestazione organizzata. La decisione è presa per limitare l’aumento dei contagi dovuti al Covid nella città friulana ed è approvata da Claudia Fusani, giornalista de Il Riformista, ospite in collegamento nella puntata del 1 novembre di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 sotto la conduzione di Barbara Palombelli: “Decisione assolutamente giusta, perché i numeri ci dicono che a Trieste questa settimana ci sono stati 800 contagi, la settimana scorsa 400 e quella prima ancora 80. C’è una crescita esponenziali dei contagi perché le persone si ritrovano in piazza senza mascherina per ore e se sono all’aperto si parlano addosso. Sappiamo come si diffonde questo virus per le vie respiratorie. Forse forse doveva scattare anche prima questo divieto, il diritto alla Salute viene prima di tutto il resto, anche di quello di manifestare. Lo dice - ricorda e conclude la Fusani - la Costituzione”.

