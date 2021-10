Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano! Ecco il momento della proposta

31 ottobre 2021 a

a

a

Un anno da incorniciare per Federica Pellegrini. Dopo la romantica vacanza trascorsa dalla leggenda del nuoto azzurro con il fidanzato, il suo allenatore Matteo Giunta, a Venezia nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio. Ad annunciarlo, neanche a dirlo sui social. è stata la stessa Fede che ha postato su instagram la foto che la vede baciare Matteo inginocchiato con l’anello in mano. "Io e te e tutto il mondo fuori. Sì" è il commento della Pellegrini con l'emoticon di un cuore. "Sono un 'ragazzo' fortunato… (ha detto si)" ha scritto sullo stesso social il promesso sposo.

La sconvolgente rivelazione di Federica Pellegrini su Rosolino: "Avevo 16 anni e..."

Prima la quinta Olimpiade, poi l'elezione come membro del Cio e adesso il traguardo in amore, per la campionessa un 2021 da applausi. La svolta nel privato arriva dopo la conferma delle voci che vedevano la coppia al centro del gossip che è venuta ufficialmente allo scoperto solo dopo le Olimpiadi di Tokyo, tanto che si era parlato di "segreto di Pulcinella" come ammesso dalla stessa Pellegrini.

"Tapiro? Concordato". Ambra e Staffelli, spunta il clamoroso fuorionda

Tante le felicitazioni vip tra i commenti al post dell'ex nuotatrice. Da Cristina Capotondi a Paola Egonu in tantissimi dal mondo dello sport e dello spettacolo hanno fatto gli auguri alla coppia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.