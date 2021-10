Accumoli, esplode una casetta del terremoto. Ferito l'inquilino

29 ottobre 2021 a

Esplosione in una "casetta" del terremoto. Lo scoppio è avvenuto in un manufatto Sae - le Soluzioni abitative d'emergenza - di Accumoli (Rieti). Sul posto i vigili del fuoco. L'esplosione potrebbe essere causata da una fuga di gas e ha provocato il crollo di una parete dell’abitazione, come si vede nella foto pubblicata sui social da RietiLife.

Una persona, che vi abita, sarebbe rimasta ferita in modo lieve, riportando delle escoriazioni.

Esplode casetta Sae a Terracino di Accumoli: un ferito - https://t.co/DibMNnDPzY pic.twitter.com/7bfvaylU27 — Rieti Life (@Rietilife) October 29, 2021

