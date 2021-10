Facebook cambia nome, si chiamerà Meta

28 ottobre 2021 a

«È tempo di avere di un nuovo brand per la nostra società, che includa tutto ciò che facciamo. Io sono quindi orgoglioso di dirvi che da oggi il nome della nostra società sarà Meta (dal greco "oltre")». Così Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, durante l’apertura della conferenza annuale della società.

Il cambio di nome di Facebook, ora Meta, è parte di un importante rebrand. Zuckerberg ha affermato che il fine è quello di far comprendere meglio ciò che fa ora l'azienda. Ha anche rivelato i piani per un metaverso, un mondo online in cui le persone possono giocare, lavorare e comunicare in un ambiente virtuale, spesso utilizzando visori VR. Il cambio di nome segue una serie di storie negative su Facebook, basate su documenti trapelati da un ex dipendente. Frances Haugen ha accusato l'azienda di mettere in primo piano "i profitti a scapito della sicurezza". Nel 2015, Google ha ristrutturato la sua azienda chiamando la sua società madre Alphabet, tuttavia il nome non ha preso piede.

Nello sviluppo del metaverso bisognerà costruire «sicurezza e privacy», ha detto il ceo di Facebook per rispondere alle accuse che gli sono state mosse. Zuckerberg ha sottolineato che la società ha commissionato e sta conducendo numerosi studi su «sicurezza, privacy e inclusione» del metaverso. E«il metaverso sarà il successore di Internet mobile»., ha spiegato ancora il ceo.

