Cinecittà World costa caro agli azionisti. De Laurentiis, Della Valle e Abete sperano nel 2021

Andrea Giacobino 28 ottobre 2021 a

I soci di Cinecittà continuano a vedere rosso. Qualche giorno fa, infatti, a Roma si è svolta un’assemblea della Italian Entertainment Group (Ieg) che sta sviluppando il parco a tema Cinecittà World a Castel Romano e il Luneur Park ed è partecipata, fra gli altri, da Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle, Antonio Abete (figlio di Luigi) e dal costruttore romano Fabrizio Navarra. La riunione dei soci ha deciso di riportare a nuovo la perdita di un milione di euro che va ad aggiungersi ai 93 milioni di passivo accumulati negli anni precedenti. Durante la riunione il presidente Roberti Bosi, un manager vicino alla famiglia Abete, ha informato i soci che lo scorso 17 giugno Cinecittà World ha inaugurato la stagione e che i primi risultati sono buoni.

Qualche settimana fa i soci di Ieg si erano trovati per ridurre il capitale sociale da 77,4 a 19,1 milioni di euro perché il bilancio 2019 s’era chiuso in perdita per 60,3 milioni intaccando così oltre due terzi del capitale e una situazione infrannuale alla fine dello scorso ottobre non aveva fatto emergere possibilità di recupero della perdita. Ieg ha un attivo di 95,2 milioni costituito soprattutto da partecipazioni per 83,7 milioni fra le quali l’87% di Castelromano Cine Entertainment (in carico a 40,7 milioni), il 52,3% di Network Holding (22,1 milioni) e l’87% di International Studios & Service.

