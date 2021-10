Maltempo killer, a Catania uomo travolto dall'acqua

26 ottobre 2021 a

È un uomo di 65 anni e non una giovane, come appreso in un primo momento, la persona che ha perso la vita a causa del nubifragio che a Gravina di Catania ha portato all’allargamento delle strade con, inoltre, l’accumulo copioso di acqua piovana. L’automobilista è sceso dalla vettura allagata quando è stato trascinato dalla forza dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Gravina che non hanno ancora reso note le generalità della vittima non residente nel paese in provincia della città etnea.

Nel frattempo a Catania è di nuovo straripato il fiume Simeto, ingrossato dall’ondata violentissima di maltempo e pioggia. Il personale di Anas ha chiuso alla circolazione la strada statale 192 «Della Valle del Dittaino» in prossimità del km 81, allagato. Inoltre, la tangenziale ovest è stata chiusa al traffico, in direzione Messina, al km 3,200. La sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania dove è morta annegata una persona.

Sono circa 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Sicilia e Calabria per fare fronte all’emergenza maltempo. Nello specifico 250 interventi a Catania, 140 a Reggio Calabria, 52 a Cosenza, 49 a Vibo Valentia, e oltre 300 i vigili del fuoco al lavoro. Così su Twitter i vigili del fuoco, aggiungendo che proseguono le ricerche della donna dispersa a Scordia, nel Catanese.

