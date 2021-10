Blog amaro per Beppe Grillo, conti in rosso e rischio liquidazione: "Manca la pubblicità"

25 ottobre 2021 a

a

a

La crisi si fa sentire anche per Beppe Grillo, il co-fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Gianroberto Casaleggio è alle prese con conti in rosso e rischio liquidazione. Parliamo della società creata dal garante M5s alla quale è affidata la gestione del suo blog, la Beppegrillo Srl. Ebbene. la società ha chiuso l'ultimo bilancio, relativo all'anno 2020, con un passivo di 12.457 euro, a fronte del risultato positivo di 65.753 euro riportato nell'esercizio precedente. Si riducono anche i depositi bancari dell'azienda: le disponibilità liquide passano da 54.464 euro a 27.436 euro.

O reddito o morte. L'infinita crociata di Grillo

Il Corriere della sera riporta stralci del testo della relazione allegata al bilancio in cui si sottolinea che "l'andamento della gestione è stato fortemente influenzato dall'emergenza epidemiologica Covid-19" e ha colpito il settore dei siti internet, caratterizzato "da una drastica riduzione dei fruitori e clienti richiedenti pubblicità sul web".

Roncone e Gomez litigano su Conte. Il giornalista provoca e il direttore sbotta: la Merlino deve intervenire

Insomma, meno soldi in giro, meno pubblicità sul blog e conseguentemente meno guadagni. "A causa della pandemia Covid-19 le imprese commerciali in genere hanno ridotto drasticamente i costi per la pubblicità", è scritto nella relazione, e "tale trend" ha colpito anche la Beppegrillo Srl che rischia di essere chiusa. "Si conta nel corso del biennio 2021/2022 di stipulare nuovi contratti pubblicitari. Diversamente e tempestivamente la società sarà messa in liquidazione", è la fosca previsione contenuta nel testo nel caso in cui non aumentino le entrate pubblicitarie.

Grillo micidiale con Conte: per casa aveva i gusti dei Casamonica

Mesi difficili per i conti di Beppe Grillo. A giugno era emerso come la Gestimar, società che include le proprietà immobiliari del comico genovese, avesse chiuso in rosso l'ottavo bilancio consecutivo, quello relativo al 2020, con una perdita di oltre 13mila 500 euro più che raddoppiata da quella di 5mila 750 euro dell’anno prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.