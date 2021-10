Meglio in carcere che a casa con mia moglie: l'incredibile richiesta ai carabinieri dell'uomo ai domiciliari

24 ottobre 2021 a

Sembra una storia incredibile ed inventata, ma è la dura e semplice realtà. “Arrestatemi, di stare a casa con mia moglie non ne posso più. Preferisco il carcere” le parole di un albanese di 30 anni che si è presentato di sua spontanea volontà nella più vicina caserma dei carabinieri. La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, è avvenuta a Guidonia, comune dell’hinterland di Roma: l’uomo ha richiesto ai militari di “liberarlo” dall’obbligo di stare a casa con la moglie, un periodo vissuto tra litigi, crisi e continui scambi di offese.

“Basta, sto meglio in cella” ha detto il trentenne esausto, che è stato portato immediatamente in carcere. I carabinieri non hanno preso tale decisione soltanto per far del bene nei confronti dell’uomo, ma perché questo ultimo ha commesso il reato di evasione dai domiciliari. Dopo l’ok dell’autorità giudiziaria è avvenuto il trasferimento in carcere.

