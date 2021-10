Variante Delta Plus, ecco il colpo di coda Covid. Fabrizio Pregliasco avverte gli italiani

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

Arriva l’inverno e arriva il colpo di coda del Covid. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, in un’intervista all'Adnkronos Salute, ha suonato il primo campanellino d’allarme: “Si comincia con questi segnali che, per ora sono timidi, ma ci proiettano verso quello che ho sempre detto: l'arrivo di un colpo di coda del virus”. I dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, infatti, indicano in leggero rialzo sia l'Rt nazionale a 0.86 sia l'incidenza con 34 casi per 100mila abitanti. Inoltre le basse temperature sono un alleato del virus che continua a mutare per sopravvivere.

In Gran Bretagna è stata isolata la variante Delta plus, più aggressiva della precedente, e il virologo spiega come mai i contagi sono in aumento: “Può darsi che anche la Delta plus contribuisca, nel calderone c'è tutto: le aperture prima, la vaccinazione che è partita bene ma poi non è andata avanti e soprattutto questa grande libertà che a mio avviso è quella che incide maggiormente perché si accumula una grossa quantità di contatti e ancora oggi, ricordiamolo, ogni contatto è a rischio. Con un'incidenza sopra i 50 casi per 100mila abitanti dovrebbero essere messe in campo contromisure”.

L’esperto predica attenzione e cautela: “Non dico che servono restrizioni pesanti ma richiami e rifilature agli aspetti di libertà che abbiamo avuto. Meglio anticipare che attendere di essere nell'emergenza. Dovremo rimettere le mascherine all'aperto? Spero di no ma sicuramente bisogna insistere sull'applicazione nei luoghi chiusi in modo sistematico”.

Pregliasco pensa che sia utile far tesoro di quanto sta accadendo in Gran Bretagna: “Io spero che in Italia non si arrivi ai numeri dell'Inghilterra però dobbiamo essere molto flessibili e immaginare a questo punto anche una rivaccinazione dei più giovani, quelli sotto i 60 anni, a 6 mesi dalla seconda dose. Noi siamo ancora messi bene e dobbiamo attrezzarci contro uno scenario che potrebbe essere quello”.

