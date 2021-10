Massimo D'Alema, per i vini ora c'è la figlia Giulia

Gianfranco Ferroni 22 ottobre 2021 a

Massimo D’Alema non c’era a Vinitaly Special Edition, ma nello stand della sua cantina, La Madeleine, le presenze della moglie Linda Giuva e della figlia Giulia hanno garantito “qualità e competenza”, dicono i reduci dalla trasferta veronese. In particolare, chi ha fatto colpo è stata Giulia D’Alema, che con piglio manageriale si dedica all’azienda vinicola di famiglia. Dopo anni di vita americana e di esperienze lavorative nel gruppo di Diego Della Valle, la figlia di Linda e Massimo si è concentrata sui prodotti da vendere: si parla anche di un restyling delle etichette, per dare un segnale visibile al mercato. Tutte da far vedere nella prossima edizione di Vinitaly, la 54, che si svolgerà dal 10 al 13 aprile del 2022.



