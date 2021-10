Stasera Italia, Marcello Pera senza parole sul blocco della Orte-Civitavecchia: proteggiamo il falco babbeo

22 ottobre 2021 a

Ad inizio ottobre il Tar del Lazio ha accolto il ricorso da parte delle associazioni ambientaliste che volevano bloccare il tracciato per completare la superstrada Orte-Civitavecchia. Nella puntata del 22 ottobre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Marcello Pera, ex presidente del Senato, che commenta il servizio lanciato dalla trasmissione sul problema della presenza di falchi da preservare: “Non scherziamo, trovo ragionevole fermare un’autostrada perché non si disturbi un falco grillaio, ma fermare un’autostrada per non disturbare un falco babbeo, cioè un falco che va a sbattere contro un tir e non riesce ad alzarsi di un metro, questo mi sembra un po' troppo. Stiamo proteggendo il falco babbeo, santo Dio, questa è la situazione dell’Italia? È così che troviamo lavoro? Proteggiamo - dice alzando i toni e dimostrandosi quasi sconsolato per la notizia - la natura, i lombrichi, le formichine… E santa Madonna, non è pensabile una cosa del genere”.

