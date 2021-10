Dopo il pugno di McGregor Francesco Facchinetti si consola con la cura del piede

Andrea Giacobino 21 ottobre 2021 a

Francesco Facchinetti è rimasto vittima di un pugno sferratogli all’Hotel St Regis di Roma dal noto lottatore Conor McGregor. Ma il conduttore televisivo e agente dello spettacolo è conoscitore dei meccanismi sanitari visto che proprio in questo ambito ha da poco lanciato una nuova iniziativa imprenditoriale. Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Gabriella Iacobellis s’è presentato lo stesso Facchinetti con Nicola Del Bianco e Michele Colazzo per costituire la nuova Doctor Who come società a responsabilità limitata tra professionisti. Del Bianco, iscritto all’ordine dei medici di Bologna, e nominato amministratore unico, ha il 67% del capitale mentre Facchinetti detiene il 20% e Colazzo il restante 13%. La Doctor Who «ha ad oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione medica». Del Bianco è un affermato medico chirurgo specialista in ortopedia, traumatologia e chirurgia del piede: Facchinetti saprà a chi rivolgersi se la prossima volta McGregor gli rompe un piede.

