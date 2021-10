Pioggia di polemiche su Alessandro Barbero: “Donne? Insicure e meno spavalde. I perché del mancato successo”

21 ottobre 2021 a

Nuova bufera sullo storico Alessandro Barbero per alcune frasi sulle donne. Il noto divulgatore, che non ha mai nascosto di essere comunista e di essere stato iscritto al PCI, qualche settimana fa aveva firmato un documento contro il green pass obbligatorio nelle università ed aveva ricevuto numerose accuse. Ora un altro scivolone clamoroso che potrebbe costargli le simpatie di numerosi fan. “Vale la pena di chiedersi - ha detto Barbero in un’intervista a La Stampa - se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media, le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiuta ad affermarsi? Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Non ci si deve scandalizzare per questa ipotesi, nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze tra i sessi”.

Subito si è scatenata una grande polemica sui social ed è partita l’indignazione nei confronti del volto in cui si riconoscono molti elettori della sinistra. Nel rispondere alla domanda sul gender gap Barbero già sapeva quali sarebbero state le conseguenze per le sue frasi: “Rischio di dire una cosa impopolare, lo so, parlando di quest’ipotesi che le donne non si affermano per differenze strutturali”.

