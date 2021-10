Domenico Arcuri "basito" davanti ai pm. L'interrogatorio sul caso mascherine: Benotti "parlava di portami in Vaticano"

19 ottobre 2021 a

a

a

Si dice "basito", Domenico Arcuri, per la commissione monstre da 12 milioni finita agli intermediari della vendita delle mascherine per cui è indagato. L'ex commissario all'emergenza covid è stato interrogato dai magistrati per più di tre ore e, insieme al suo avvocato Grazia Volo, ha ricordato i giorni tragici della prima ondata.

Peculato e abuso d'ufficio, Arcuri indagato a Roma

"Eravamo disperati" dice Arcuri, perché c'era una "guerra commerciale devastante" per trovare mascherine anti-Covid. Nell'interrogatorio Arcuri difende la scelta di aver accettato l'offerta di Mario Benotti, giornalista-imprenditore, sponsor di una ditta cinese. Arcuri, è indagato dalla Procura di Roma nell’ambito di quella fornitura di mascherine provenienti dalla Cina e finite al centro dell’inchiesta in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Per il manager le accuse sono peculato e abuso d’ufficio. L’ex commissario straordinario è indagato anche per corruzione ma per questa accusa la Procura ha chiesto l’archiviazione.

Indagato dopo i ballottaggi, il terribile sospetto di Salvini su Arcuri

L'attenzione dei pm si concentra sui 12 milioni di euro finiti a Benotti e ai suoi soci. "L'importo noto mi lascia basito forse più di voi", ammette Arcuri che secondo l'accusa avrebbe accettato di pagare di più. "Per me erano dei promotori o procacciatori d'affari che operavano nell'interesse delle aziende esportatrici. Non avevo necessità di mediatori. Avevo fatto divieto di sottoscrivere contratti con soggetti diverse dalle aziende. E non si pagano acconti a nessuno, neppure sotto tortura" le parole del''ex commissario davanti ai magistrati riportate dal Corriere della sera.

Arcuri indagato, Meloni denuncia: "Curiosa coincidenza sull'uomo voluto da Pd e M5S"

L'ex commissario poi prova a motivare la scelta di aderire all'offerta di Benotti, che definisce migliore di tante altre arrivate al governo in quei giorni drammatici e frenetici. Arcuri si dice all'oscuro della trattativa partita dalla struttura commissariale e Benotti dopo il promo incontro con il "professore" indicato come "particolarmente vicino alla segreteria di Stato vaticana". Secondo l'ex commissario l'imprenditore lo cercava con insistenza anche "per portarlo alla segreteria di Stato vaticana". "Iniziò a essere eccessivamente dilagante e importuno, percepivo che stesse esagerando e ho scelto di allontanarlo", dice Arcuri ai magistrati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.