"E chiamale coincidenze!" Minzolini fa l'elenco degli orrori, siparietto con la Palombelli: gioco sporco sul voto?

"A pensar male si fa peccato", ma spesso ci si azzecca. Augusto Minzolini nel corso della puntata di lunedì 18 aprile di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, cita Giulio Andreotti per commentare il tempismo di certe iniziative giudiziarie e non solo in relazione al voto delle elezioni amministrative.

Peculato e abuso d'ufficio, Arcuri indagato a Roma

Oggi, dopo la chiusura delle urne del ballottaggio, l'ultimo tassello con la notizia che l’ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19, l’ad di Invitalia Domenico Arcuri, risulta indagato dalla Procura di Roma per corruzione, peculato e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto per 1,25 miliardi di euro di 801 milioni di mascherine irregolari dalla Cina durante la prima ondata del virus.

Forniture Covid, la Finanza sequestra 800 milioni di mascherine cinesi

"Prima la vicenda di Luca Morisi, senza neanche un'indagine", elenca il direttore del Giornale con riferimento al caso che ha coinvolto l'ex braccio destro di Matteo Salvini per la comunicazione social della Lega. "Poi la vicenda che ha fatto nascere la polemica sul fascismo", ovvero l'inchiesta di Fanpage rilanciata da Piazzapulita sulla presunta "lobby nera" nella destra italiana, tutte storie uscite fuori prima del voto.

Indagato dopo i ballottaggi, il terribile sospetto di Salvini su Arcuri

Poi altre due storie, potenzialmente dannose per il centrosinistra, che sono invece venute a galla solo a urne chiuse. "La vicenda Arcuri, ma anche quella del Pio Albergo Trivulzio (che ha fatto registrare oggi la richiesta di archiviazione da parte dei pm, ndr) per la quale avevano crocifisso l'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni", ricorda Minzolini. "Inchieste e vicende orientate da una parte escono prima del voto, e creano le condizioni di una manifestazione" del centrosinistra alla vigilia delle elezioni, come quella fatta a Roma dopo l'attacco alla sede della Cgil. "Altre escono dopo il voto..." "Coincidenze singolari", commenta Palombelli con il direttore che chiosa: "E chiamale singolari...".

Nel corso della trasmissione Minzolini aveva denunciato la "campagna elettorale molto violenta", ma questa non è l'unica spiegazione per la brutta prova del centrodestra alle urne. "È mancata un'offerta" politica "all'altezza del momento. Dopo il Covid sono cambiati i riferimenti della politica". Bisogna "tornare al vecchio virtuosismo bipolare", suiggerisce Minzolini.

