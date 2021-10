Peculato e abuso d'ufficio, Arcuri indagato a Roma

18 ottobre 2021 a

L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, è indagato dalla Procura di Roma nell’ambito della fornitura di mascherine provenienti dalla Cina e finite al centro dell’inchiesta in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis.

Ultimo disastro di Conte e Arcuri, bocciate le mascherine Fca: "Ritirate quelle nelle scuole, non sono conformi"

Per Arcuri le accuse sono peculato e abuso d’ufficio. L’ex commissario straordinario è indagato anche per corruzione ma, per questa accusa, la Procura ha chiesto l’archiviazione.

