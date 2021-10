Tre ballerini italiani muoiono in Arabia Saudita: l'incidente autostradale nel deserto

17 ottobre 2021 a

La gita finisce nel sangue e si trasforma in tragedia. Doveva essere una giornata all'insegna della scoperta del deserto per tre italiani che invece, venerdì scorso 15 ottobre hanno perso la vita a Riyad, in Arabia Saudita dopo un bruttissimo incidente. I tre ballerini si trovavano nel Paese arabo per un'esibizione e in vista del giorno libero avevano deciso di partecipare all'escursione nel deserto. Le due auto a bordo delle quali viaggiavano sono finite in una scarpata e insieme ai tre italiani, sono morte anche altre due persone originarie del posto. Fra i ballerini italiani deceduti nel deserto c'era Antonio Caggianelli, 33 anni di Bisceglie, uno dei talenti emergenti della sua generazione e il romano Giampiero Giarri.

