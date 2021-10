No Green pass, esplode la protesta. Tir in coda a Genova, i portuali minacciano: "Fermi fino al 31 dicembre"

15 ottobre 2021 a

Un venerdì ad altissima tensione. Il 15 ottobre parte all'insegna del caos e la protesta contro l'obbligo di Green pass - scattato oggi per tutti i lavoratori italiani - esplode nel Paese. Come previsto i portuali a Trieste dopo attimi di tensione davanti ai cancelli minacciano di "non lavorare fino al 31 dicembre, quando scadrà il decreto green pass che per noi è un provvedimento criminale" denunciano. Ma allo stesso tempo mentre rivendicano la libertà di scelta - precisano - chi vuole lavorare non verrà fermato ma i camion fanno marcia indietro e non passano.

Green pass day, primo giorno di obbligo al lavoro: l'Italia rischia di andare in tilt

Il clima è tesissimo anche a Genova dove un gruppo di manifestanti del Coordinamento portuali è andato al varco portuale di San Benigno con l’intento di bloccare l’ingresso dei camion. Qualche attimo di tensione anche fuori dal terminal Psa di Genova Pra' tra i partecipanti al presidio fuori dal varco portuale e alcuni autotrasportatori, rimasti bloccati senza poter entrare in porto. L'accesso è stato bloccato poi la situazione è rientrata e i mezzi pesanti hanno ricominciato ad accedere. L'operatività a ponente, pur rallentata, sta proseguendo.

I No Green pass protestano al porto di Trieste: caos totale, i camion tornano indietro

