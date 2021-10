Metà edifici non è a norma, allarme scuole in Italia

14 ottobre 2021 a

a

a

In Italia un edificio scolastico su due non dispone ancora del certificato di collaudo statico (46,8%), di agibilità (49,9%), prevenzione incendi (43,9%). Sale al 41% la percentuale degli edifici che necessitano di manutenzione urgente contro il 29,2% del 2019. Pochissimi i nuovi edifici costruiti con criteri di bioedilizia, sono lo 0,9%. Appena 387 quelli classificati in classe energetica A. È il quadro che emerge dal report di Legambiente sulla Qualità edilizia scolastica e servizi.

Dal rapporto Legambiente "Ecosistema scuola" emerge anche un'Italia spaccata in due sulla qualità dell’edilizia nella scuola e nei servizi. Dallo studio è evidente che resista «il divario tra le scuole del Centro-Nord e quelle del Sud e delle Isole: troppe ancora le emergenze strutturali e le disuguaglianze. Nel Meridione il 56% degli edifici necessità di interventi urgenti contro il 36% di quelli del Nord. Restano troppo pochi al Sud i servizi legati al servizio mensa, al trasporto scolastico e al tempo pieno, quest’ultimo attivo solo nel 16% delle scuole».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.