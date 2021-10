Dopo le scarpe di Lidl arriva la linea d'abbigliamento di Ikea

13 ottobre 2021 a

Ricordate le scarpe di Lidl? Ecco, adesso arriva il nuovo possibile tormentone sull'abbigliamento "trash". Stavolta non c'entra la catena di supermercati tedesca, ma la novità viene lanciata da Ikea nel mercato europeo.

Gli svedesi dell'arredamento hanno infatti messo in vendita una linea di abbigliamento che sfrutta il brand tra i più famosi al mondo. Si chiama Eftertrada, da un anno è disponibile sul mercato giapponese e ora è possibile trovarla anche negli store italiani.

Una felpa, una t-shirt, una borsa in tessuto, borracce per l’acqua, due teli da bagno, un cappello ispirato al design di Frakta, la shopper blu simbolo di Ikea, che ha tutte le caratteristiche per diventare un "cult" sui social come le scarpe di Lidl, e un portachiavi che riproduce Famnig Hjarta, il celebre cuscino a forma di cuore). Ecco la collezione Eftertrada, presentata da Ikea come "simbolo di design democratico". Cosa significhi, poi, bisogna chiederlo all'ufficio marketing dell'azienda svedese.

L'ispirazione nasce da Harajuku, il quartiere di Tokyo noto per la sua cultura giovanile e la creatività di chi lo frequenta. E ora la linea di abbigliamento "streetwear" punta a conquistare il resto del mondo.

