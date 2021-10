No green pass e G20, allarme sicurezza: Roma si blinda per evitare altri scontri

13 ottobre 2021 a

Un altro weekend di passione per la Capitale dopo gli scontri di sabato scorso, con i "no green pass" che si preparano a una nuova manifestazione per venerdì mentre i sindacati scenderanno in piazza il giorno dopo. E a fine mese arriva la riunione del G20 che costringerà Roma a blindarsi di nuovo. Ma andiamo per ordine.

Non si terrà a Piazza Santi Apostoli la manifestazione dei no green pass prevista per venerdì e annunciata dall'avvocato Edoardo Polacco. È quanto stabilito, in relazione alla nuove sensibilità che le piazze stanno dimostrando, nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, che si è appena concluso a Palazzo Valentini. La protesta potrà svolgersi in una nuova location, nell’area che sarà ritenuta più idonea.

Saranno a migliaia da tutta Italia le persone che si raduneranno sabato in piazza San Giovanni per la grande manifestazione "unitaria" di Roma convocata dai sindacati dopo l’assalto squadrista alla sede della Cgil capitolina. Un evento che il Pd intende sfruttare anche in vista dei ballottaggi elettorali alle amministrative. «Sabato è l’Italia intera che si deve unire attorno alla Costituzione e al rifiuto della violenza fascista. Per questo, sabato saremo coi sindacati in Piazza San Giovanni non con simboli di partito ma con il tricolore». Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta.

Quanto al G20 del 30 ottobre, per assicurare lo svolgimento in sicurezza, è stata condivisa l’esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle forze armate il contingente dell’Operazione Strade Sicure. Inoltre, per quell’occasione, sarà incrementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici, incluso il sistema anti-drone, delle Forze armate. È quanto stabilito nel corso del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che si è svolto sempre oggi al Viminale.

