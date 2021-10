Dora Lagreca, caduta o omicidio? Parla l'avvocato di Antonio Capasso: "Stavano discutendo per questioni di gelosia"

12 ottobre 2021 a

Dora Lagreca è morta precipitando dal quarto piano. Una storia molto triste avvenuta a Potenza. Secondo fonti vicine alla Procura il fidanzato, Antonio Capasso, sarebbe indagato per istigazione al suicidio. Si tratta di una caduta accidentale oppure Dora è stata uccisa? Saranno gli inquirenti a indagare sulle cause della morte della ragazza. Oggi, intanto, si svolgerà l'autopsia sul suo corpo. A Storie italiane, su Rai1, se ne parla ed interviene in diretta l'avvocato di Capasso, che dopo la morte di Dora ha coperto il corpo con una camicia.

"Sa di non aver fatto nulla. E’ stato ascoltato dagli inquirenti sabato scorso, lunedì ha saputo di essere indagato. Aspettiamo l’autopsia e gli accertamenti dei Ris. Non era una storia tormentata da quello che sappiamo. Secondo le nostre informazioni stavano discutendo per questione di gelosia. Non era una lite, una discussione. Dora, poiché convivevano, si stava spogliando per andare a dormire. Il ragazzo non sa cosa sia passato per la testa a questi ragazzi. Capasso è molto scosso. Non è semplice assistere ad un evento cosi scosso. Mi ha detto di essere molto innamorato con questa ragazza”, dice il legale di Capasso.

Ma a “Storie Italiane” parla anche un’amica di Dora, che dice: “Andava tutti i ì sabati a ballare, era molto solare. Addirittura, mi aveva detto che voleva crearsi una famiglia. L’ultima volta l’ho sentita a mezzanotte e 34, poco prima della tragedia: mi ha mandato un video nel quale ballava”. E, ancora: “Lei in passato mi ha parlato del rapporto col suo ragazzo. So che aveva un carattere scontroso, come lei, e che litigavano pesantemente. Da come raccontava Dora, Antonio era molto geloso, possessivo: le controllava il telefono, non si fidava di lei. Lui diceva sempre che sarebbe cambiato sotto quest’aspetto, ma in realtà non si è mai fidato. Devo però anche dire che lei non mi ha mai detto che lui la picchiasse o cose simili”.

