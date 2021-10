Meteo, torna il freddo con pioggia e neve: in Italia precipitano le temperature

Francesca Mariani 11 ottobre 2021 a

Piumini e coperte pronti all'uso. Il freddo, che già qualche segnale di presenza aveva dato nei giorni scorsi, è definitivamente arrivato in Italia facendo cadere in picchiata le temperature. «Un nucleo di aria fredda proveniente dall'Europa orientale si sta muovendo in direzione del mar Adriatico centro-settentrionale, associato ad un vortice ciclonico. Questa circolazione avrà un significativo influsso sulle condizioni meteo, soprattutto per le regioni meridionali dove - avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it - ci sarà il rischio di rovesci e temporali localmente intensi. Su buona parte del Paese continua intanto l'afflusso di aria fresca da nord o Nord-Est, il sensibile calo termico spingerà le temperature su valori inferiori alla norma».

Nella giornata di oggi «gli effetti di questa circolazione si faranno ancora sentire sulla parte orientale della nostra Penisola e all'estremo Sud» continua il bollettino, mentre domani «il vortice si allontanerà verso la Penisola Balcanica». Cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su Abruzzo meridionale, Molise, regioni del Sud e nel nord della Sicilia: i fenomeni assumeranno localmente carattere di intensi rovesci, accompagnati da possibili temporali, specie nel settore del basso Tirreno. Nubi sparse con isolate piogge possibili sulle Marche, in mattinata anche nell'estremo sud del Lazio.

Tempo stabile nel resto del Paese, con ampie zone di sereno soprattutto al Nord-Est, in Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. La sera le precipitazioni al Sud tenderanno ad esaurirsi, mentre si concentreranno nel settore medio Adriatico; nuvolosità in aumento all'estremo Nordest e sulla Romagna, su quest'ultima con locali precipitazioni nella notte. Temperature massime in diminuzione al Centro-Sud e sulla Sardegna, anche sensibile sulle regioni centrali adriatiche: valori per lo più sotto la media. Venti da moderati a forti su alto Adriatico, mari e regioni centro-meridionali, a rotazione ciclonica attorno alla depressione centrata al Sud. Raffiche fino a 60-70 Km/h di Bora sull'Adriatico settentrionale, di Grecale sulle regioni del Centro, di Tramontana sul mar Tirreno al largo.

