Italia-Belgio, tutti in ginocchio per il Black Lives Matter tranne uno. Il gesto allo Stadium

10 ottobre 2021 a

a

a

Nella finalina per il terzo posto della Nations League gli azzurri di Roberto Mancini tornano a inginocchiarsi in solidarietà con il movimento Black Lives Matter, come la nazionale del Belgio. Sul prato dello Stadium di Torino prima del calcio d’inizio le due nazionali hanno mostrato il loro supporto al movimento contro violenza e razzismo con un gesto diventato ormai consuetudinario soprattutto nel calcio inglese. In piedi soltanto Michy Batshuayi, calciatore belga di origini congolesi, attaccante del Beşiktaş in prestito dal Chelsea. Dopo il gesto, l’arbitro Jovanovic ha dato il via alla sfida tra gli azzurri e diavoli rossi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.