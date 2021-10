Covid, Crisanti sgancia la bomba: "Terze dosi o in 4 mesi numeri casi peggiore di Inghilterra"

07 ottobre 2021 a

a

a

"Terze dosi di vaccino o con le riaperture in 4 mesi avremo numero casi peggiori di Inghilterra che ha 30-40mila casi al giorno e 150 decessi quotidiani". Il virologo Andrea Crisanti sgancia la bomba con la profezia choc, legata alle riaperture delle attività e la circolazione del virus che non potrà che aumentare: da qui la necessità della dose booster.

"In Italia la situazione Covid è in questo momento positiva. Ci dobbiamo chiedere: perché siamo diversi dall’Inghilterra? Perché ci siamo vaccinati più tardi. Se probabilmente questa è la ragione più plausibile, allora è chiaro che andrà portato avanti un programma sistematico di vaccinazione che preveda anche la terza dose. Altrimenti", con tutte le attività che ripartono, "arriveremmo a una situazione peggiore dell’Inghilterra nel giro di 4 mesi".

Crisanti ribadisce l’importanza di mantenere una costante copertura vaccinale contro Covid. E quando si allargano le maglie per la ripresa delle varie attività, avverte, "va tenuta presente una cosa: che raggiungere un equilibrio come quello dell’Inghilterra, che ha 30-40mila casi al giorno e 150 decessi quotidiani, socialmente ed eticamente non credo sia una cosa accettabile per lungo tempo". Significa, spiega all’Adnkronos Salute, "che ogni anno avremmo circa 55mila morti Covid, cioè un numero pari al 9% di tutti i decessi annui di un Paese. E io non penso che sia accettabile avere un carico così elevato. Perché poi alla fine si pongono delle problematiche di questo tipo, etiche e di accettabilità sociale».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.