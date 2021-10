"L'ora della vergogna" Papa Francesco durissimo dopo lo scandalo dei preti pedofili in Francia: "Chiesa a lungo incapace"

06 ottobre 2021 a

a

a

«Vergogna e dolore» per gli abusi dei preti cattolici. Papa Francesco ha commentato l’inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa francese. Parole durissime con cui il Pontefice, al termine dell’udienza del mercoledì del 6 ottobre, ha espresso la propria vicinanza alle vittime e condannato l’incapacità della Chiesa francese nel fronteggiare il fenomeno. Bergoglio ha anche chiesto ai cattolici francesi di assumersi le loro responsabilità per rendere la comunità ecclesiale "sicura per tutti".

Pedofilia, dossier choc in Francia: 216mila abusati dai preti. Il Papa: "Grazie a chi ha denunciato"

«Signore, tua la gloria e nostra la vergogna», ha detto Francesco invitando a pregare dopo lo shock della pubblicazione del dossier. Dall’indagine condotta negli ultimi due anni e presentata ieri, ha sottolienato il Pontefice, «risultano purtroppo numeri considerevoli». Esprimo, ha proseguito, «alle vittime la mia tristezza e il mio dolore per il danno subito». A questo si aggiunge la «nostra vergogna per l’incapacità della Chiesa nel tenere conto» del dolore e della preoccupazione delle vittime degli abusi.

"Chi mi voleva morto" Papa Francesco, che bordate: certi attacchi "opera del diavolo"

Il Pontefice ammette che si tratta di una «prova dura ma salutare» che va affrontata, a cominciare dai cattolici francesi chiamati adesso ad «assumersi le loro responsabilità perché la Chiesa sia la casa sicura per tutti». «I traumi che hanno subito» le vittime e «la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterli al centro della sua preoccupazione», inducono ad esprimere «anche la mia vergogna, la nostra vergogna».

I no-vax colpiscono pure Papa Francesco: addio a tre guardie svizzere

«Desidero esprimere alle vittime» della pedofilia da parte del Clero francese «la mia tristezza e il mio dolore per i danni che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna per la troppo lunga incapacità della chiesa di metterli al centro delle preoccupazioni. Questo è il momento della vergogna», ha detto Papa Francesco nei saluti ai fedeli di lingua francese, al termine dell’udienza generale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.