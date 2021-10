Otto e Mezzo, "non posso parlare" Massimo Cacciari sbrocca con Lilli Gruber. Lei corre ai ripari

Giada Oricchio 04 ottobre 2021 a

Nuovo siparietto tra Massimo Cacciari e Lilli Gruber a “Otto e Mezzo”: l’audio non funziona e lui sbrocca. La conduttrice del talk politico di LA7 ha aperto la puntata di lunedì 4 ottobre chiedendo al filosofo un’opinione sul successo del centrosinistra al primo turno delle elezioni amministrative (conquistate subito Milano, Bologna e Napoli, Torino e Roma al ballottaggio) sottolineando la bontà dell’iniziativa politica del segretario del Pd, Enrico Letta. Cacciari ha spiegato: “Le elezioni amministrative e quelle elettorali sono completamene diverse…”, poi si è fermato e spazientito si è lamentato per il ritorno audio: “Guardi, scusi Gruber ma non posso parlare con un ritorno così tremendo nell’orecchio… mi sento in piena voce in 5 secondi… non posso parlare… è il solito problema…”.

La giornalista per non fomentare la nota suscettibilità dell’illustre ospite ha bloccato tutto ed è corsa ai ripari esortando i tecnici a risolvere il problema il prima possibile. Ha dato la parola al direttore di Libero, Alessandro Sallusti, ma in bassa frequenza si è sentito il lamento di Cacciari: “Ho il ritorno, ho il ritorno nelle orecchie... lo capite?”. Per fortuna il collegamento è stato ripristinato in tempi brevi: “Porti pazienza, abbiamo troppa gente” ha detto Gruber con tono condiscendente passando all’analisi politica della lunga giornata.

