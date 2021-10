Vendemmia killer, il mosto d'uva uccide quattro persone

02 ottobre 2021 a

a

a

Tragedia a Paola, in provincia di Cosenza, dove era in corso la vendemmia. Quattro persone sono morte a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto il mosto d’uva. I Carabinieri sono sul posto per ricostruire quanto accaduto. Presenti anche i Vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso.

Il vino torna a riempire i calici dei ristoranti. I produttori recuperano 2,5 miliardi di euro

Le vittime, secondo quanto si apprende, farebbero parte dello stesso gruppo familiare. Una donna, nuora di una delle vittime, è rimasta ferita e trasportata in elisoccorso all’Ospedale Annunziata di Cosenza ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita. Le persone coinvolte erano intente in un’attività artigianale di vendemmia all’interno di un magazzino privato dove era presente una vasca per la decantazione del vino. Secondo una prima ipotesi, i quattro avrebbero perso la vita nel tentativo di salvarsi l’uno con l’altro. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che stanno effettuando i rilievi sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, per capire con esattezza le cause.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.