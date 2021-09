Orbetello, "copriti o non entri". Il caso di Diletta bloccata all'ingresso del supermercato Coop

Giada Oricchio 30 settembre 2021 a

a

a

Leggings e top corto: il supermercato la caccia. Il curioso episodio si è verificato a Orbetello, rinomata località della bassa Toscana, e la protagonista ha raccontato tutto su Instagram. Diletta Pelucco, 30 anni, psicologa con un passato nell’Esercito Italiano, aveva accompagnato la nonna a fare la spesa, ma la vigilante predisposta a far rispettare la normativa anti Covid all’ingresso del supermercato, le ha intimato l’alt: “O ti copri o al supermercato non entri, qui non si entra a petto nudo”.

Stupita da tanta solerzia ma obbediente, Diletta è andata in auto, si è messa una maglietta e ha così aiutato la nonnina 90enne a prendere cibo e bevande. Poi si è sfogato sul suo account Instagram dove ha pubblicato l’outfit incriminato e vuotato il sacco: “In fila per entrare al supermercato sono stata fermata dalla guardia giurata a causa della mia nudità. Io sono rimasta incredula, credevo scherzasse indossavo pantaloni da sopra l’ombelico fino alle caviglie e un top. Lei davanti agli altri clienti mi ha detto che ero a petto nudo”. E come spesso accade il web si è spaccato in favorevoli e contrari, in chi dava ragione alla guardia giurata che aveva fatto rispettare il decoro in luogo pubblico e chi, come l'assessore Maddalena Ottali, riteneva il divieto d’accesso assurdo ed eccessivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.