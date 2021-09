Migranti, Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi: legnata al paladino della sinistra

30 settembre 2021 a

Stangata per Domenico Lucano, ex sindaco di Riace. L’idolo della sinistra stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo "Xenia", svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa.

La requisitoria di fine maggio si era chiusa con una richiesta di condanna da parte del pubblico ministero Michele Permunian a 7 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e truffa, in relazione ai progetti di accoglienza agli immigrati nel piccolo comune della locride. Lucano era candidato alle regionali in Calabria con l'ex pm Luigi de Magistris.

