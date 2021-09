Silvio Berlusconi compie 85 anni: gli auguri (ritoccati) della fidanzata Marta Fascina

29 settembre 2021 a

"Buon compleanno amore mio!" Dal museo delle cere di Arcore ecco gli auguri di Marta Fascina al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il Cav compie oggi 85 anni e per la prima volta la giovane fidanzata, la deputata forzista Marta Fascina, pubblica sui social la foto che li ritrae mano nella mano insieme a una dedica romanticissima.

Naturalmente i più cattivelli sui social non hanno potuto fare a meno di sollevare il dubbio sull'uso dei filtri per ritoccare lo scatto dove non solo Berlusconi appare ringiovanito ma anche la bellissima fidanzata 31enne.

