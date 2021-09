Svolta green pass? Sileri: cinema, teatri, discoteche, presto capienza al 100%

27 settembre 2021 a

Svolta in arrivo per i vaccinati e l'isolamento preventivo. "Arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per una ulteriore riduzione. È un momento di attenzione, stiamo attenti ai contagi, poi penso sia auspicabile e di buon senso liberare i vaccinati dalle quarantene", dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute.

La quarantena per i vaccinati contro Covid non viene eliminata da subito "perché vi è sempre il rischio di varianti. La vaccinazione sta andando molto bene in Italia, ma non è così in tutti i Paesi del mondo. Dovremo raggiungere un livello di vaccinazioni più alto, per metterci a riparo da possibili varianti. A quel punto anche le quarantene per i vaccinati dovranno prima essere ridotte, immagino da subito, e poi eliminate. È di buon senso, infatti, ridurle già a breve tempo, da oggi" ha detto l'ex viceministro intervistato a ’Mattina 24’ su Radio 24.

E a scuola? "Sulla quarantena delle classi aspettiamo cosa dice il Cts, ma anche il buon senso dovrà limitare le quarantene. Poi dipenderà ovviamente dal tipo di classe".

Sileri ha spiegato che "nel tempo, anche la mascherina e la distanza dovranno essere abbandonati. È prematuro farlo oggi ma è auspicabile farlo in tempi brevi, compatibilmente con la circolazione del virus". "Credo - ha aggiunto Sileri - che arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per un ulteriore riduzione dei contagi. Le cose stanno andando molto bene, ma è un momento di transizione. Stiamo attenti ad eventuali altre varianti, osserviamo ciò che accadrà in merito ai contagi dopo aver riaperto tutto, compreso le scuole. E poi credo sia auspicabile, e anche molto di buon senso, liberare coloro che sono vaccinati dalle quarantene".

Per Sileri "non vivremo per sempre col green pass, è temporaneo e vedrà una fine quando finirà la fase pandemica del virus. Credo che il 2022 sarà davvero l’anno della svolta".

Il sottosegretario sottolinea un dato allarmante: "Sono oltre 600 mila gli interventi chirurgici saltati per l’emergenza Covid". Insomma, è urgente sconfiggere il covid anche per garantire le cure a tutti i pazienti.

"Un cinema, un teatro con il Green pass a mio avviso possono avere anche la capienza piena. Ci può essere qualche riluttanza da parte del Comitato tecnico scientifico e del mondo scientifico. Va bene, facciamolo per gradi, ma arriviamo presto al 100%", ha detto ancora Sileri . "La medesima cosa - ha aggiunto - vale anche per sale da ballo e discoteche. Magari in questo caso serve una maggior cautela, e serve agire di più per gradi. Credo che un concerto con un numero di persone limitate, ma tutte controllate con Green pass sia, più che fattibile. Magari osserviamo prima 2 o 3 settimane l’andamento del virus, dopo la riapertura di tutto. Ma se le cose vanno bene, credo che il freno a mano possiamo abbassarlo".

