Voto a Roma, vademecum col sorriso per l'elettore di centrodestra

Occhio all’errore, che domenica e lunedì si vota. Ogni giorno che ci si avvicina alla meta fioccano gli appelli dei candidati, ma stavolta ci rivolgiamo agli elettori per invitarli a pensare per tempo a come si vota. Lo facciamo oggi, perché magari a questi dettagli non ci si pensa mai. E invece possono essere decisivi per essere certi di aver fatto il proprio dovere.

Lo «spieghiamo» soprattutto agli elettori del centrodestra. Quelli di sinistra hanno già le scuole di partito infiltrate dentro casa. Quelli che voteranno Enrico Michetti devono stare attenti a non lasciare spazio ai brogli, dove ci sono specialisti nell’altra metà del campo. Non serve a nulla strillare che non sono stati conteggiati i nostri voti, prevenire è meglio che farsi derubare. Quante volte è accaduto, ma se continuiamo a farci turlupinare poi non ci possiamo lamentare.

Anzitutto, per non farci fregare all’ultimo minuto, apriamo il cassetto dove ogni volta posiamo la tessera elettorale e controlliamo che ci siano spazi liberi per il timbro del seggio elettorale. Di solito la tessera sta nel comodino vicino al letto o in un mobile della cucina. E approfittiamone per controllare anche la scadenza del documento d’identità. Ci manca solo che non ci facciano votare perché lo non abbiamo ancora rinnovato.

I giorni di votazione sono due, domenica e lunedì, anche se il sito del Comune di Roma ci aveva mandato in confusione avvertendo che «si vota il 2 e 3 ottobre». Fidatevi de Il Tempo: 3 e 4 ottobre. Il 4, che è lunedì, si può votare fino alle 15. La domenica fino alle 23.

Non c’è alcun bisogno del green pass per votare, al seggio potrete igienizzare le mani, ci pensa la ditta Lamorgese. Qualcuno ci aveva pensato, poi gli hanno fatto capire che il seggio elettorale non è un ristorante e basta mantenere il distanziamento tra un elettore e l’altro.

Se nei pressi del seggio vedete propaganda elettorale avversaria in corso, avvisate le autorità in servizio. Se è propaganda di Centrodestra, una pacca sulle spalle di incoraggiamento. In fondo, vi direte, che fanno di male «sti ragazzi» che vogliono solo il bene della nostra città.

Le liste del centrodestra a Roma - in una scheda elettorale che è un enorme lenzuolo - sono tutte nella parte alta a sinistra. È facile individuarle subito, il sorteggio è stato benigno. Buon segno. Ma occhio, perché qui si può manifestare il diavoletto rosso sabotatore del consenso.

Fate tre segni sulla scheda per non farvi rubare il voto. Ci vuole poco a riempire uno spazio libero sulla scheda elettorale. Non glielo consentite e scrivete le cose per bene. Una croce sul nome di Michetti, che trovate già stampato. Poi un’altra croce sul simbolo della lista che volete sostenere. E scrivete i due nomi dei candidati – un maschio e una femmina – a cui intendete dare la preferenza. Attenzione: se scrivere due uomini, il voto vale solo per il primo. Idem per le donne. Ovviamente si può votare anche un solo candidato/a ma se le due righe le riempite è meglio. È una specie di disinfettante antibrogli.

C’è un’alternativa possibile a questa modalità di voto, si chiama voto disgiunto. Se sei di sinistra puoi anche votare Michetti e il tuo partito o partitino.

Nota bene per le elettrici di centrodestra. Niente rossetto o smalto per votare, non vi dovete fidanzare al seggio. Magari suggerite alle vostre amiche di sinistra di baciare la scheda in segno di affezione alla democrazia e al partito.

Niente macchina fotografica per dimostrare al vostro amico che lo avete votato, magari postando l’immagine pure sui social. Vi denunciano. Il voto è roba vostra. In questa settimana incontrerete i vostri amici e parenti, che sono ovviamente di tutte le estrazioni politiche. Molti – almeno il 44% - li sentirete indecisi. Se vi accorgete che uno di loro è di sinistra ma non sa che fare, ditegli che non serve votare, «tanto non cambia nulla». Agli indecisi di destra offrite un passaggio al seggio elettorale: sono le buone azioni che possono cambiare Roma.

