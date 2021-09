Stato-Mafia, calunnie e sofferenza: fate Mario Mori senatore a vita. L'appello di Matteo Salvini

25 settembre 2021 a

a

a

La corte d'assise d'Appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, negli scorsi giorni ha assolto gli ufficiali dei Carabinieri coinvolti nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Tra questi anche il generale Mario Mori, dopo che l'accusa, rappresentata dai sostituti procuratori generali Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, alla fine della requisitoria aveva chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle condanne di primo grado.

Stato-mafia, Padellaro non se fa una ragione: "Sconcertante". E da Travaglio solidarietà ai boss...

È quindi la fine di un incubo per Mori, con Matteo Salvini, leader della Lega, che sposa una proposta per ridare ancor di più giustizia ad una delle figure chiave dei vertici militari che hanno combattuto la mafia: “Il generale Mario Mori senatore a vita. Appoggio di cuore la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista. Anni e anni di accuse infondate, di calunnie e di sofferenza non potranno essere cancellati, ma l’onore e la riconoscenza al generale ed all’Arma tutta, da sempre in prima fila nella lotta (vera) alle mafie, devono essere tributati”.

Stato-mafia, tutti assolti. Via il fango resta l'onore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.