Prodotti alimentari ritirati dal mercato, "contaminati e pericolosi". Dalla robiola agli integratori: ecco la lista

Dalla robiola Invernizzi al Kilocal complex passando per le code di rana congelate: “Dimmi cosa mangi e ti dirò se rischi”. Il Ministero della Salute sul sito www.salute.gov.it ha pubblicato una lista di prodotti richiamati per motivi di sicurezza nel mese di settembre. Ci sono le crepes L'authentiquedi Paysan Breton segnalate per rischio di presenza di allergeni (consegnate solo in due punti vendita Coop Tirreno), il lotto di produzione G1E107 e G1D154 delle note compresse riduci fame di Kilocal complex per sospetta contaminazione da ossido di etilene della materia prima.

Rischio chimico anche per le bustine Betamunal COD di Anatek Health Italia (lotto 5961), per il Polase inverno della Glaxo (lotti T256; GU238-GU239) e per Vitamina C 500 mg + Zinco acerola e Manna di Bambù 60 cps di Lignes de plantes (lotto 21139B). Ossido di etilene sopra la norma è stato ritrovato anche in alcuni lotto delle bustine Fortifit muscoli e ossa mirtilli rossi di Nutricia, nelle capsule Lenicol di Comple.med srl nel lotto 5962 e nella cosce di rana congelate della Fish&Frog che sono state addirittura distrutte.

Nell’elenco figura pure la robiola di monte della Invernizzi richiamata per rischio microbiologico cioè presenza di escherichia coli STEC in un campione prelevato nello stabilimento di Lissone e per i tranci di salmone marinati Red Thai 220g (Lotto 02B821238) della Mowi Gourmet per un errore importante sulla data di scadenza.

