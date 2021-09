Grazie, ma così non basta: Draghi vuole ancora più italiani vaccinati per evitare nuove chiusure

23 settembre 2021 a

"Il governo sta agendo con la massima determinazione per evitare nuove chiusure". Parola di Mario Draghi all'assemblea pubblica di Confindustria. Durante il suo lungo discorso, servito a fare un punto della situazione su numerosi temi che toccano da vicino gli italiani, il presidente del Consiglio ha prima ringraziato i cittadini per l'adesione di massa alla campagna vaccinale, chiedendo poi un ultimo sforzo per completare il successo contro il Covid: "Voglio ringraziare ancora una volta gli italiani per la convinzione con cui hanno aderito alla campagna vaccinale, e le imprese per l’impegno dimostrato nel cooperare alla sua organizzazione. A oggi, oltre 41 milioni di italiani hanno completato il ciclo vaccinale, quasi il 77% della popolazione con più di 12 anni. E siamo vicini a raggiungere e poi superare l’obiettivo che c’eravamo posti, ovvero immunizzare entro fine settembre l’80% della popolazione vaccinabile".

"La 'variante Delta', molto più contagiosa del ceppo originario del virus, ci obbliga però - avverte il Premier - a raggiungere tassi di vaccinazione ancora maggiori. Anche per questo motivo abbiamo prima introdotto e poi allargato l’uso del cosiddetto ‘green pass’. Il ‘green pass’ è uno strumento di libertà e sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e tenere aperte le scuole e le attività economiche. Voglio ringraziare Confindustria che ha da subito lavorato insieme al governo e ai sindacati per trovare un accordo sull’estensione del ‘green pass’ ai luoghi di lavoro. Se riusciremo a tenere sotto controllo la curva del contagio, potremo allentare ulteriormente le restrizioni che sono ancora in vigore, ad esempio nei luoghi di lavoro, nei cinema, nei teatri, negli stadi e negli altri spazi di sport e cultura". Riaperture sì, ma serve ancora un passo in avanti per proteggere un numero maggiore di italiani dal virus.

