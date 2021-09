Russia, studente spara all'università di Perm: 8 morti. "Nessuno sapeva..." il post agghiacciante prima della strage

20 settembre 2021 a

Terrore in Russia. Uno studente dell'università statale di Perm ha aperto il fuoco contro i colleghi provocando almeno otto morti e numerosi feriti. È stato ferito e catturato il giovane che questa mattina ha aperto il fuoco nell’università statale di Perm, 1.300 chilometri a est di Mosca. Il killer sarebbe stato ucciso dalle forze di polizia intervenute dopo l'allarme, anche se ricostruzioni precedenti riportavano che lo sparatore era stato ferito e arrestato.

Sui social sono stati postati video agghiacciati che mostrano gli studenti fuggire dalle finestre dell'ateneo, e i numerosi feriti soccorsi nel cortile dell'università.

#BREAKING

The number of deaths as a result of the shooting at Perm University increased to 5. #Russia pic.twitter.com/nbt7UznDOK — Dailyaz (@dailyaz1) September 20, 2021

L’assalitore del campus di Perm sarebbe stato identificato - rende noto il canale Telegram Bazn considerato vicino alle agenzie di sicurezza- come Timur Bekmansurov 18 anni, iscritto al primo anno di giurisprudenza- Bekmansurov, secondo il sito di notizie di Perm, 59.ru, avrebbe lasciato un post su Facebook prima di entrare in azione in cui anticipava l’attacco e le motivazioni. "Non è stato un attentato terroristico. Non sono membro di organizzazioni estremiste. Nessuno sapeva quello che avrei fatto. Ho organizzato tutto da solo", è il testo del post. Bekmamsurov parla di se come di una persona "sopraffatta dall’odio". Avrebbe inoltre pianificato l’attacco da tempo.

Gunman seen opening fire on Russia’s Perm state university campus. Video reportedly filmed by a student. Reports of 5 casualties, not confirmed by authorities yet#Russia #shooting #Viral #Perm #firing pic.twitter.com/pzAnYXREE8 — Doregama Viral (@DoregamaViral) September 20, 2021

