Figliuolo raggiante per il nuovo boom di vaccinazioni: effetto del green pass obbligatorio

Tra i più contenti per l’introduzione dell’obbligo di green pass per numerose attività della vita quotidiana, tra cui la richiesta di esibirlo prima di entrare nel proprio posto di lavoro, c’è Francesco Paolo Figliuolo. Il generale e commissario straordinario all’emergenza festeggia per i numeri degli accessi ai centri vaccinali, che hanno registrato una notevole crescita negli ultimi giorni: “A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20%e il 40% rispetto alla scorsa settimana. Inoltre, nella giornata odierna si è riscontrato un aumento del 35 % di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso. Considerando - continua l’analisi di Figliuolo - che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale. A oggi 40.850.892 di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,64% della platea di over 12”.

In Italia, stando ai dati pubblicati ieri in serata dalla struttura commissariale coordinata dal generale, sono 3.424.070 gli over 50 che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale anti-Covid. In particolare, sono 248.509 gli over 80 ancora senza alcuna copertura, 527.132 i 70-79enni, 957.294 i 60-69enni, 1.701.135 i 50-59enni.

