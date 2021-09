Svolta sul rapimento di Denise Pipitone: la decisione dei giudici su Anna Corona. Polemica per la nuova vita

17 settembre 2021 a

Si chiude un capitolo sul destino di Denise Pipitone e il rapimento andato in scena il 1 settembre del 2004. Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi su Anna Corona - fu Quarto Grado a lanciare la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati - è arrivata la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Marsala al gip. La donna era finita nuovamente sotto inchiesta per il sequestro e la sparizione di Denise: la Corona è la madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta per concorso nel sequestro della bambina, ed è la ex moglie del padre naturale di Denise. L'archiviazione è stata chiesta anche per Giuseppe Della Chiave che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di aver visto con Denise su uno scooter lo stesso giorno della scomparsa. A rivelare i nuovi sviluppi la trasmissione Ore 14 di Rai2.

“Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di archiviazione non abbiamo nessun commento da fare, attenderemo di acquisire l’intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede” il commento su Facebook di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone. Anche l'avvocato della famiglia, Giacomo Frazzitta, ha confermato i recenti sviluppi: “Vedremo gli atti, nell'avviso, appena arrivato, non è neppure indicato il capo di imputazione. Lunedì faremo le copie degli atti, avremo 30 giorni per studiare questa mole di documenti, oltre 4.000 pagine che sono state prodotte in 4 mesi. I magistrati hanno fatto tanta attività. Per certi versi è un segnale di attenzione sul caso. Io non ho dubbi sul procuratore capo e su chi collabora con lui. A questo punto, valuteremo astrattamente la possibilità di fare opposizione. Non per screditare ma nel rispetto del contraddittorio, potrebbe essere utile anche per la Procura. Abbiamo fatto delle indagini difensive, le depositeremo anche noi. Dobbiamo vedere con molta serenità. Ho più volte detto - ha concluso il legale - che anche noi stavamo facendo il nostro, non siamo stati con le mani in mano. Se la scelta fosse quella dell'archiviazione, noi l'accetteremmo. Continueremo con le nostre ricerche di Denise Pipitone”.

Nel frattempo a Mazara del Vallo si è scatenato il caos proprio su Anna Corona, divenuta ora una collaboratrice scolastica. A protestare sono in particolare le mamme dei bambini della scuola: “Avrebbero fatto meglio a sistemarla in un altro istituto, di scuola superiore o totalmente in un altro ambiente”. E poi ancora: “Siamo sempre stati vicini a Piera Maggio, vedere Anna Corona ci sembra una cosa non bella, il nostro pensiero rappresenta quello di tutta la scuola”. “Piera Maggio aveva indicato subito nella famiglia Corona i possibili mandanti del rapimento di Denise. Lei non è colpevole, ma a Mazara del Vallo le persone stanno dalla parte di Piera Maggio. E io non sono colpevolista” il commento di Morena Zapparoli a Pomeriggio 5.

