Casi Denise Pipitone e Olesya Rostova, "ecco di chi è parente la donna rom". L'assurda scoperta

Fari accesi su Denise Pipitone e Olesya Rostova. Nella puntata del 15 settembre di Chi l’ha visto? programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli è stato nuovamente approfondito il caso della bambina siciliana scomparsa a Mazara del Vallo oltre 17 anni fa. “Bisogna avere buon senso e moderazione quando si parla di un caso così delicato” le parole in diretta dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise, Piera Maggio. Nel corso della trasmissione è stato anche intervistato l’agente indicato da Maria Angioni - ex pm del caso, ora indagata - come responsabile di un pass falso nelle indagini, che però ha smentito tutto: “Non ero io il poliziotto che andò a casa di Anna Corona, ma un collega con lo stesso cognome che non è mio parente. Ero sospeso dal servizio in quel periodo”.

Si passa poi a parlare di Olesya Rostova, la ragazza russa che qualche mese fa è finita in cima alle cronache per la possibilità che fosse lei Denise Pipitone. La ragazza aveva lanciato un appello dalle frequenze di una tv russa per ritrovare la famiglia: alla fine le speranze sono finite con un buco nell’acqua, visto che il test del dna non ha confermato alcuna compatibilità tra Piera Maggio e Olesya.

Pochi giorni fa però la stessa trasmissione russa è tornata sul caso di Olesya: la nomade che era con lei quando era ancora una bambina è stata infatti rintracciata e intervistata. Si chiama Valentina Rota e ha affermato di conoscere Olesya ma di non essere sua madre. "Era la figlia della mia ex nuora, l’ho presa con me, ma non l’ho rapita. Ho accolto lei e sua mamma in casa mia e mi sono presa cura di loro, finché la mamma non è sparita” la rivelazione. A confermare il tutto il test del dna: non è lei la madre. Con un grosso “ma”. La Rota ha svolto il test insieme a tutti i figli e i nipoti e tra di loro viene trovata una compatibilità. Dopo il colpo di scena Olesya si scatena e abbraccia i “parenti”. Bisognerà accertare ora l’esatta definizione del legame di sangue.

