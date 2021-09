Cura contro il Covid, ecco il farmaco che riduce morti e ricoveri

15 settembre 2021 a

a

a

Tra i tanti farmaci usati per altre patologie, ma sperimentati nella lotta a Covid-19, «l’Anakinra sembra essere tra quelli più promettenti, visto che ha dato risultati buoni e potrebbe a breve uscire dalla fase sperimentale per essere usata su pazienti in fase avanzata della malattia». Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia Europea del Farmaco Ema e consigliere del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza coronavirus, facendo il punto sulle terapie anti Sars-CoV-2.

Il farmaco che salva dal Covid è un caso. Perché Anakinra ancora non è stato approvato?

"Save-More", uno studio clinico di fase III sull’antinfiammatorio Anakinra in associazione con lo standard terapeutico attuale nei pazienti con polmonite Covid da moderata a grave, ha stabilito che l’uso precoce abbatte la mortalità dei malati gravi. Il trial, che ha coinvolto diversi centri italiani, è stato pubblicato su "Nature Medicine".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.