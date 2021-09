"Così ho convertito un no-vax", il racconto di Antonella Viola a Dimartedì

14 settembre 2021 a

Parlando come "una persona che si occupa di sanità non posso dire altro che il green pass è una scelta giusta, anzi più giusto sarebbe l'obbligo vaccinale". L'immunologa Antonella Viola martedì 14 settembre interviene a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. "Ma sul green pass ci sono scelte che riguardano etica e diritto, e il tema è più difficile. Se forzo il green pass anche per lavorare diventa un obbligo morbido", spiega l'immunologa.

Il conduttore le chiede se a questo punto della pandemia rischiamo una nuova ondata di contagi. "Noi abbiamo un pandemia nei non vaccinati" dice la professoressa dell'Università di Padova. "Sono loro che vanno in ospedale e muoiono. Se riusciamo a vaccinare il 90 per cento delle persone non vedo una possibilità di una nuova ondata. Restando con questi numeri è assolutamente probabile" che ci sia, è la previsione. "Andando incontro all'inverno" è inevitabile.

Poco prima la direttrice scientifica dell'Istituto ricerca pediatrica di Padova aveva raccontato di quando ha "convertito" un no-vax. "Ne ho convinto uno, gli ho spiegato quanto ho studiato e che ho vaccinato anche i miei figli. Abbiamo una pandemia dei no vaccinati, dobbiamo convincerli per superarla".



