Così mi ha dato fuoco, il terribile racconto della donna incendiata dall'ex marito

Il ricordo di quel giorno drammatico vive nella memoria di Maria Antonietta Rositani, che torna a "Storie italiane" nella prima puntata di stagione. Lei, che ha subito una brutale aggressione dall'ex marito, è viva per miracolo. "Mi ha buttato la benzina addosso appena mi ha visto. Mi sono buttata un po' di acqua addosso grazie ad una pozzanghera. Sono scappata in un negozio li vicino trovando ristoro", racconta in diretta su Rai1. La donna è rimasta gravemente ferita dall'ex marito marito Ciro Russo, che è evaso dai domiciliari, per darle fuoco. "Un incubo. Un giorno tremendo", dice Maria Antonietta nel salotto tv della Daniele. "Voleva fare qualcosa di male. E l'ha fatto a me. Mio suocero, il papà di Ciro, è andato direttamente ai Carabinieri di Ercolano. Ma gli hanno detto che dovevano accertarsi dell'evasione di Ciro. Alle 9.30 si sono accorti dell'evasione di Ciro Russo", tuona Maria Antonietta. Russo venne catturato a Reggio Calabria dopo una fuga durata 24 ore.

Maria Antonietta, nel giorno dell'aggressione, si trovava a bordo della sua auto. Tentò la fuga, ma colpì un muro. Il suo ex marito, quella maledetta mattina, era evaso dai domiciliari a Ercolano. Ha guidato per 500 chilometri per incontrare Maria Antonietta e aggredirla brutalmente. La donna l'ha incontrato all'improvviso dopo che aveva accompagnato il loro figlio a scuola. "Un dolore che non auguro a nessuno, nemmeno al mio ex marito che mi ha dato fuoco. Solo Dio mi ha aiutato", dice con un filo di voce Maria Antonietta a Storie italiane. Ha lottato tra la vita e la morte. Ce l'ha fatta. Ha vinto. Lei è una donna molto forte che è diventata un vero e proprio simbolo della lotta alla violenza. (Francesco Fredella)

